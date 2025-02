‘America Primeval’ y lo que me pertenece por derecho. ¿Es cierto que merezco? ¿Cómo determinamos lo que es nuestro por derecho?

En una serie, “America Primeval”, escuché una frase que los seres humanos han/hemos dicho cantidad de veces en nuestra historia. “Vamos a luchar para obtener lo que nos pertenece por derecho.” Es una actitud que pinta la historia de muchos países y familias. Los europeos llegaban a lo que hoy es los Estados Unidos con la promesa, entregada por personas que jamás habían pisado el territorio, de que había tierra para todos. La costumbre era llegar y plantar la bandera, determinando una extensión de tierras que ahora, por dictamen de reyes y gobernantes de otros lugares, les pertenecía y procedían a defender esas tierras hasta la muerte, aún ante las personas que allí hacían, desde mucho tiempo atrás, su hogar.

A la vez que a lo largo de la historia ha habido quienes reclaman derechos que en realidad no existen, ha habido quienes no toman en cuenta los derechos que sí les son propios y merecidos. La lista de los derechos básicos del ser humano se ha establecido. No sé si es suficiente para evitar los atropellos. Parece que no. Hay quienes pisan los derechos de otros, y quienes se colocan por debajo de sus derechos. Seguramente todos hacemos un poco de todo.

He recibido cosas, beneficios, cariño, y atenciones que no creo merecer. Al igual, seguramente he aportado a otros cuando no lo merecen. ¿Quién soy yo para determinar lo que yo o cualquier otro merece? No tengo esa autoridad. El lunes por la noche una amiga me propuso algo que de inmediato descarté. No es algo que siento que merezco. Ella y otras personas dicen que me equivoco. Tal vez no es cuestión de merecer. No sé, es un tema muy complicado. Los europeos no merecían todos los territorios de América (todo el continente), pero henos aquí. Ya no es momento de lamentar el pasado, sino de madurar dentro de un presente y un futuro. Cada uno de nosotros como individuos. Aunque protestemos y critiquemos las actitudes de otras personas, poco podemos hacer para cambiar su manera de ser...realmente nada. Y aunque no parezca y tal vez frustra, lo único que podemos hacer es lo propio. ¿Le entras?