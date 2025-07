¿Quién era Ozzy Osbourne? ‘El Príncipe’ que llevaba una vida de excesos, redención y fundó el Heavy Metal

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston , un barrio obrero de Birmingham, Inglaterra , creció en la pobreza y enfrentó desde joven problemas académicos, abandono escolar y una condena por robo. Fue en esa marginalidad donde encontró refugio en la música, influenciado por The Beatles y pioneros del blues. A finales de los años 60 formó Earth , la banda que en 1969 se transformaría en Black Sabbath junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Su primer álbum, Blizzard of Ozz (1980), fue un éxito inmediato con clásicos como “Crazy Train” y “Mr. Crowley”. La colaboración con el guitarrista Randy Rhoads fue clave para este nuevo impulso creativo. A lo largo de los años 80 y 90, lanzó discos que consolidaron su estatus como solista, entre ellos Diary of a Madman, No More Tears y Ozzmosis.

Sin embargo, su camino con Sabbath no fue lineal. Las crecientes adicciones al alcohol y las drogas llevaron a su expulsión del grupo en 1979. Lejos de significar el fin de su carrera, Ozzy inició una fructífera etapa como solista.

Black Sabbath revolucionó el rock al incorporar elementos más oscuros, letras pesimistas y riffs pesados que dieron nacimiento al heavy metal. Con Ozzy como vocalista, el grupo lanzó álbumes fundamentales como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) y Vol. 4 (1972), que no solo definieron un género, sino que crearon una estética sonora que influenciaría a generaciones enteras. Canciones como “War Pigs”, “Iron Man” y “Paranoid” se convirtieron en himnos de culto.

Su vida personal fue tan caótica como pública. Casado con Sharon Arden desde 1982, su relación fue marcada por escándalos, episodios de violencia doméstica y periodos de separación. En 1989, mientras estaba bajo el efecto de sustancias, intentó estrangularla; Sharon no solo sobrevivió, sino que se mantuvo a su lado, convirtiéndose en su mánager y figura clave para su rehabilitación y supervivencia.

El personaje público de Osbourne fue una mezcla entre el antihéroe satánico del metal y el padre disfuncional de la cultura pop. Su historia estuvo marcada por momentos extremos: como el infame episodio en 1982 cuando mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto, o sus numerosas detenciones por consumo de drogas. Estos excesos lo convirtieron en un símbolo de la decadencia rockera, pero también en un sobreviviente de sí mismo.

Enfermedad, retiro y el regreso final

En 2003 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, pero no lo hizo público sino hasta 2020. A partir de entonces, su salud se deterioró de forma progresiva. Sufrió múltiples caídas, cirugías en la columna vertebral, infecciones y una pérdida importante de movilidad. Pese a ello, no se retiró de inmediato de los escenarios. En 2023 anunció que no podía continuar con las giras, aunque aún tenía planes de ofrecer una despedida formal.

Ese adiós llegó el 5 de julio de 2025 con un concierto titulado Back to the Beginning, celebrado en el estadio Villa Park de Birmingham. Fue un regreso simbólico al lugar donde todo comenzó. Allí, Ozzy volvió a compartir escenario con los miembros originales de Black Sabbath en una noche histórica. Lo hizo sentado en un trono, debido a sus limitaciones físicas, pero con una energía que conmovió a las más de 45 mil personas presentes y a millones que siguieron la transmisión por streaming. Junto a él participaron Metallica, Guns N’ Roses, Alice in Chains y otros artistas que rindieron tributo a su legado.

Legado, homenajes y eternidad

El concierto finalizó con “Paranoid” y “Iron Man”, los dos himnos más reconocidos de Sabbath, seguidos de un emotivo silencio. Ese fue su último acto público, y ahora también, su despedida definitiva. Una película sobre el evento está en producción y se espera que se estrene en 2026, bajo el título Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow. Asimismo, se editará de manera póstuma el libro Last Rites, que recogerá sus reflexiones sobre la muerte, el rock y sus últimos años.