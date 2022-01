¿Amor maternal u obsesión? Noomi Rapace nos habla de ‘Lamb’, la película islandesa rumbo al Oscar 2022

Entre más de 90 países, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó solamente quince producciones extranjeras para competir frente a “Noches de Fuego” de México y “El Buen Patrón” de España en la categoría de Mejor Película. Y habiendo sido seleccionada por Islandia para competir con “Lamb”, Noomi Rapace vuelve a representar al país donde se crió. Ya lo había hecho antes, cuando debutó en el cine a los 8 años, con un pequeño rol en otra pequeña producción llamada “Í skugga hrafnsins” que hoy se puede ver en YouTube con el título “In the Shadow of the Raven”. Claro que esta es la primera vez que en el mundo la escuchamos hablar en el idioma islandés, después de haberse hecho famosa hablando en sueco con la versión original de “The Girl of the Dragon Tatoo”. Y aunque su padre es realmente español, la entrevistamos por videoconferencia en el perfecto inglés que también aprendió en Hollywood en sus anteriores superproducciones como “Sherlock Holmes: A Game of Shadow” (con Robert Downey Jur y Jude Law) o el principio de Alien de “Prometheus”, con Charlize Theron y Michael Fassbender, además del estrenar ahora en el Festival de Sundance “You Won’t Be Alone”, una cinta que transcurre en Macedonia. Más internacional, imposible.

-El principio de la historia de ‘Lamb’ comienza hablando sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿llegaste a pensar en el tema?- “El viaje en el tiempo es un pensamiento hermoso que da miedo, porque es difícil imaginar donde podríamos ir”. -Esa era justamente mi pregunta, ¿ a dónde te gustaría ir?- “¿Dónde irías tú, Fabián?”. -Supongo que volvería a mi adolescencia para tranquilizarme y avisarme que todo va a estar bien, ¿tu turno?- “(Risas) Yo no volvería. Nunca lo haría. Me encanta envejecer. Amo estar en el presente o el futuro. Así que me gustaría ir al futuro para volver”. -‘Lamb’ también transcurre en un lugar sin teléfonos celulares ni televisión o internet. ¿Te gusta ese estilo de vida lejos de los medios sociales como Instagram o Twitter?- “A mí me gusta la interacción humana, prefiero que hablemos, incluso hubiera preferido que hablemos en una misma habitación en vez de larga distancia, por Zoom. Me gusta bailar, me gusta hablar, me gusta compartir comida con la gente, interactuando con las personas. Soy muy física, leo el lenguaje del cuerpo, leo la energía. Por eso jamás podría vivir en un lugar remoto, porque yo crecí muy aislada. Crecí en una granja sin nadie alrededor, ni siquiera niños de mi edad. Los veía solo en la escuela que estaba muy pero muy lejos. Mi mejores amigos eran mi caballo y mi perro. Pero también te diría que me gusta la honestidad, lo directo que somos, cuando te alejas del ruido de la tecnología, pero no podría vivir tan aislada de la gente”.

-¿Filmar en un lugar tan alejado se sintió como la perfecta cuarentena en medio de la pandemia de COVID-19?- “Filmamos ‘Lamb’ antes de la pandemia, pero probablemente la gente pueda identificarse con esa parte aislada del cine, porque muchos de nosotros estuvimos atrapados en nuestros hogares, con nuestras parejas, sin ningún tipo de interacción con el resto del mundo”. Habiendo nacido el 28 de diciembre de 1979 en la sueca ciudad de Hudiksvall, en realidad debería llamarse Noomi Durán, por su padre de origen español Rogelio Durán, un cantante de flamenco mejor conocido como Rogelio Badajoz. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy niña y es por eso que Noomi siguió los pasos de su madre, la actriz Nina Norén. Fue con ella que se mudó a Islandia, cuando apenas tenía 5 años. Y dos años más tarde, ya había debutado en cine con “In the Shadow of the Raven”, elegida por su país para competir por el Oscar como Mejor Película Extranjera (aunque nunca llegó a entrar entre las cinco nominadas de aquella ceremonia).

En el cine, Noomi había competido en un principio en el Festival de San Sebastián con el rol de una adolescente madre soltera en la producción danesa “Daisy Diamond”. Y en Suecia finalmente fue reconocida como Mejor Actriz con el premio máximo Guldbagge Award por el famoso personaje de Lisbeth Salander en “The Girl with the Dragon Tatoo”, que se convirtió en la famosa trilogía del cine y la miniserie en TV “Millenium” donde ella incluso estuvo nominada como Mejor Actriz Extranjera al Premio Emmy. Para cuando Daniel Craig y Rooney Mara protagonizaron la misma versión de Hollywood, Noomi Rapace ya había pasado a otro nivel, participando con Robert Downey Jr y Jude Law en “Sherlock Holmes: A Game Of Shadows”. Con Rachel McAdams después también protagonizaron juntas “Passion” de Brian De Palma. Y también cruzó al mundo del streaming, con el éxito de Netflix “What Happened to Monday”. Con “Lamb” vuelve al universo de los premios, habiendo ganando en el Festival de Cannes el premio de la originalidad Un Certain Regard, además de haber estado nominada en el Festival Internacional de Zurich (ZFF), Jerusalem y Atenas, solo falta confirmar la posible nominación al Oscar.

Instagram

-¿Además de haber sido preseleccionada al Oscar cómo Mejor Producción Internacional, cómo reaccionaste cuando ‘Lamb’ fue nominada en el Festival Internacional de Zurich después de haber ganado el premio ‘Un Certain Regards’ en Cannes?- “Fue algo increíble. Es una de esas épocas en que siento que la vida se transforma, que hay un antes y un después para mí. Y todo empezó cuando me di cuenta que podemos hacer cine con un iPhone, ahí me di cuenta que todo es diferente. Quiero trabajar con total honestidad, sin esconderme más. ‘Lamb’ es un proyecto muy personal para mi y es por eso que las reacciones significan mucho más que palabras para mí”. -¿Qué significaría entonces ganar finalmente el Oscar como Mejor Producción Internacional?- “Nunca realmente... no puedo imaginarme en lugares así, ni lo quiero pensar”. -Pero si gana ‘Lamb’ te quedarías con el Oscar, porque además de la protagonista, también figura tu nombre como la productora... en ese sentido ¿qué opina la productora Noomi Rapace sobre la actriz Noomi Rapace y qué opina la actriz Noomi Rapace sobre la productora Noomi Rapace?- “Ah... eres muy bueno (risas). Normalmente, la productora Rapace le hubiera dicho a Noomi Rapace, cinco años atrás, que deje de hablar. Hablando más en serio, creo que la productora Noomi le diría a la actriz: Deberías tomarlo todo con mucha más calma, porque a veces soy demasiado dura. Tomo riesgos, demasiado riesgos, salí lastimada demasiadas veces del estudio, y por eso la productora Noomi le diría a la actriz: Tratemos un ensayo mucho más seguro. Y la actriz Noomi, le diría a la productora Noomi: Hagamos mucho más cine de m... en este mundo, para ganar suficiente dinero como para filmar producciones independientes mucho más perturbadoras”.

Instagram