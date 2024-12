Annie Lennox, Dulce y Richard Perry

La Navidad del 2024 se caracterizó, como en otras ocasiones, lo mismo para celebrar al mismo tiempo del Nacimiento de Jesús con otros cumpleaños así como con el deceso músicos reconocidos.

El primero de los casos fue el de la cantante escocesa Annie Lennox, quien el pasado miércoles 25 estuvo de manteles largos al cumplir 70 años de vida puesto que nació el 25 de diciembre de 1954 en Abedeen, Escocia, y quien ganó notoriedad originalmente en la década de los 80 como parte del famoso dueto de música synth pop de los años 80 Eurythmics, y desde finales de la misma década se perfilaba ya su no menos exitosa incursión como solista en los 90 a partir de su dueto con el cantante afroamericano Al Green con el tema precisamente navideño “Put a Little Love in Your Heart” para la banda sonora de la versión ochentera de “Scrooge”: “Los fantasmas contraatacan” (1988).

Ya entrados en los 90, al tiempo de su debut con el álbum multiplatino“Diva” (1992) de la mano el mismo año de otro tema de película ya en solitario como “Love Song for a Vampire” de la banda sonora de “Drácula de Bram Stroker”, de Francis Ford Coppola, abrió camino a su consolidación como cantante y autora de tema de películas al ganar en el año 2003 el Oscar a la Mejor Canción del año 2003 por “Into the West” en colaboración con Fran Welsh y Howard Shore para la máxima ganadora de estatuillas de aquel año: “El Señor de los Anillos: El retorno del rey”, de Peter Jackson, mantenidéndose activa y como activista como la feminista a través de su organización “El Círculo”, fundada en el 2008.

También fue en Navidad cuando se dio a conocer la muerte a los 82 años de edad de un infarto el productor musical norteamericano Richard Perry, quien estuvo a cargo de clásicos del pop que llegaron a primeros lugares de popularidad como “You´re So Vain”, de Carly Simon; “Without You”, de Harry Nilsson; “I´m So Excited”, de Pointer Sistersy el dueto entre el cantante texano Willie Nelson y el español Julio Iglesias “To All the Girls I Loved Before” lo mismo que de otros cantantes de primer nivel como Barbra Streisand, Rod Stewart, Ringo Starr y Neil Diamond, entre otros más.

En el 2015 fue depositario de un Grammy Honorario. Descansen en paz.

