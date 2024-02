Anuncia Taylor Swift su nuevo álbum ‘The Tortured Poet’s Department’ tras ganar su Grammy número 13

¿CÓMO SE LLAMA EL NUEVO ÁLBUM DE TAYLOR SWIFT?

La sorpresa durante los Premios Grammy llegó cuando la artista anunció que ‘The Tortured Poet’s Department’ será el nombre de su nueva producción, y se lanzará el 19 de abril del 2024.

“And So I enter into evidence my tarnished coat of arms my muses, acquired like bruises my talismans and charms. The tick, tick, tick of love bombs. My veins of pitch black ink”, escribió en sus redes como adelanto del giro que viene a su trayectoria musical.

¿Y EL REPUTATION: TAYLOR’S VERSION?

En redes sociales, miles de fanáticos de la cantante aseguraban que el próximo álbum sería la grabación de su material original ‘Reputation’, no obstante, esta teoría sería desmentida durante el anuncio antes mencionado.