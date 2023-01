¿Aplica Ley Olimpia? Difundir video íntimo de Babo es un delito

El pasado 2019, se tipificó como violencia digital a la intimidad sexual de una persona a aquel que “video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización”.

Debido a que Babo sólo permitió la publicación del video en su cuenta de OnlyFans, haberlo guardado y distribuido fuera del mismo, es incurrir a violencia digital; quienes incurran a este delito, podrían tener una sanción de 3 a 6 años de prisión, además de pagar una multa de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos.

Al momento, el rapero no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, un caso similar ocurrió con el actor Gabriel Soto, cuyo video íntimo fue filtrado en redes sociales y se protegió mediante la Ley Olimpia.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué detuvieron a Babo?... cuál fue el delito por el que estuvo 9 meses en la cárcel

Cabe destacar que, en un principio, no le dio importancia, pero luego admitió sentirse vulnerable.

“Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes”, explicó en una entrevista.