Arrasa Harry Styles en Monterrey, a tres años de espera por pandemia COVID-19

En punto de las 21:00 horas, el cantante británico pisó el escenario y comenzó el anhelado concierto, interpretando su tema “Music For A Sushi Restaurant”, sencillo más reciente de Styles y apertura de su último álbum, Harry’s House (2022).

Sin embargo, canciones de su segundo álbum Fine Line (2019), también figuraron en el setlist oficial, entre ellas, “Golden”, “Adore You”, “Watermelon Sugar”, “Lights Up” y “Treat People With Kindness”. Para variar, “Kiwi” y “Sign Of The Times” de su primer álbum Harry Styles (2017), también enloquecieron a las fanáticas de Monterrey.

Como es costumbre del artista, incluso interpretó la famosa “What Makes You Beautiful”, primerísima canción de la banda One Direction, de donde Styles fue integrante, que los catapultó a la fama.

El concierto duró aproximadamente dos horas, donde miles de fans, vestidas en boas de plumas, sombreros vaqueros decorados, diamantina y brillos, bailaron y cantaron “Daylight”, “Cinema”, “Satellite”, “Matilda”, “As It Was”, entre otras canciones de Harry’s House.

TE PUEDE INTERESAR: Se acabó el amor: reportan truene entre Harry Styles y Olivia Wilde