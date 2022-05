¡Al fin! Harry Styles estrena su álbum ‘Harry’s house’, el más íntimo y esperado

La espera terminó para los fans de Harry Styles, pues finalmente se estrenó el álbum “Harry’s House”, la tercera producción de estudio del británico calificada como íntima, melancólica y muy personal. Y es que la mayor parte de las canciones se hicieron durante la pandemia, en una pequeña habitación, lo que dio rienda suelta a la creatividad del músico.

Después del estreno de los sencillos “As it was” hace un mes y medio, y cuyo video ya cuenta con 4.2 millones de reproducciones en YouTube, y “Late Night Talking”, ya se pueden escuchar los otros once temas que integran el disco lanzado por Columbia y Erskine Records la noche del 19 de mayo en México y el 20 de mayo en el resto del mundo.

Styles, en declaraciones para el programa de NBC, “Today”, comentó que este trabajo es “una especie de colección de todas mis cosas favoritas y se parece mucho al álbum que siempre quise hacer”.