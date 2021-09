Arrasa película ‘Sin señas particulares’ en los Premios Ariel

“No existe una palabra que defina a la orfandad que sienten los padres por sus hijos”, reflexiona la actriz Mercedes Hernández.

Ella, en “Sin señas particulares”, interpreta a una mujer que busca a su “pequeño” y se encuentra a un joven deportado (David Illescas), que desea encontrarse con su madre, a quien no ha visto en años, en medio de un clima de violencia.

“El personaje no tiene dinero, no tiene esposo, no tiene nada, sólo a su hijo al que quiere encontrar, aunque todos le digan que no lo logrará”, añade Mercedes.

Ganadora de una cuarentena de premios, entre ellos el del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es la ópera prima de Fernanda Valadez, quien con Astrid Rondero escribió el guión.