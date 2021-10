$!40 años de arte abstracto, a través del pincel de Teresa Velázquez en un libro

Esto, explica, se debe a que gracias al libro ahora su trabajo está seguro y “gente que quiere ver la obra y que al igual que yo no hemos tenido acceso a poder revisarla en exposiciones, no ha estado abierta al público, pueda hacerlo. Entonces sí genera mucha calma, saber que por lo menos a través de esta vía los que la queremos consultar, analizar, revisar, podemos hacer eso”.

“Yo a veces decía que el proceso creativo no termina cuando uno acaba de pintar un cuadro en su taller, solo y de manera individual. Yo creo, por ejemplo la exposición, todo este proceso de revisión, de curaduría, de análisis, de museografía, forma parte del mismo proceso creativo y sobre todo la crítica, que puede llegar por parte de historiadores, de los mismos críticos y del público en general es parte también del proceso creativo. Se suma a que nosotros podamos dialogar y ver otras visiones y sumar puntos de vista respecto a los planteamientos que se hacen a través de la pintura”, compartió.

Aunado esto, para la pintora ha sido nutritivo el ejercicio de retrospectiva, y considera que esto le da continuidad al proceso creativo, que para ella no se detiene cuando la pieza de arte está acabada.

“Eso genera una panorámica para ver cuáles eran las condiciones y las políticas culturales y cuáles fueron los obstáculos, las cuestiones adversas y creo que de ahí, sobre todo los jóvenes pintores, pueden aprender y decir esto le salió bien, esto le salió mal, ¿qué podemos hacer nosotros para no repetir los mismo errores? Y también las instituciones ¿qué instancias ayudar a que estos pintores pudieran hacer eso y cuándo se empezó a desmantelar la plataforma cultural de tal manera que ya no pudieron por lo menos exponer la obra?”, comentó.

“El Museo de Antropología era obligado paseo de fin de semana, y el de Arte Moderno también, ibas despistado caminando por ahí y estaba dando una plática Gunter Gerzo, con una magnífica exposición, entonces como parte del paseo, caminando, entrabas y lo escuchabas. El arte era más accesible, incluso económicamente, había posibilidades para entrar, para toda la gente, y yo supongo que el domingo gran parte del público del Museo de Arte Moderno era gente que entraba al baño y entrando al baño veía los Caballoes de Venecia de Gamboa, por ejemplo. Entonces la cultura estaba ahí”, continuó.

También recordó cómo los maestros de La Ruptura forjaron a su generación, e incluso mencionó la colección de arte abstracto Rufino Tamayo, con obras de artistas como Rothko o Reinhardt, que , denunció, fue privatizada y aunque ella y otros colegas hicieron presión para que el Museo Tamayo la sacara de sus bodegas, solo una parte de esta regresó al público.

“Pero ojalá y la volvieran a sacar toda”, expresó, “porque sí, para los que quieran ver qué está pasando con la pintura abstracta ahí está nuestra única colección internacional”.

Aunado a todo lo anterior el libro muestra las variaciones y la evolución de su trabajo como artista, de lo que ella destaca presencia de las herramientas digitales a partir de los 90’s, que marcaron su obra y se integraron a esta como una herramienta más.

Por último, compartió que para ella, en la creación artística, “lo prioritario es la necesidad de hacer [la obra]. Si uno realmente no necesita hacer una obra, mejor no hacerla. Creo que la necesidad de la experiencia estética del proceso creativo es lo prioritario. Uno tiene necesidad de decir lo que quiere expresar así, a través de la pintura, o la escritura, o la danza, o la literatura. Pero tiene que haber primero una decisiva voluntad de hacerlo. Si no mejor disfrutar otras cosas, hacer otras cosas”.

Publicado por Fauna Editorial, el libro de arte “Teresa Velázquez ”se puede encontrar en librerías como Gandhi, El Sótano, El Péndulo, pero también en librerías independientes y la librería del Museo Tamayo.