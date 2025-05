$!Alfredo de Stefano y Mercedes Luna charlarán sobre el poder del fuego, el cine y la poesía en la FILC

“Se está haciendo la corrección de color en este momento y ya se está ensamblando todo. Digamos que la charla va a girar respecto a eso y también la obra literaria, lo que escribió Mercedes, que son textos muy poéticos en torno a los seis episodios que conforman este mediometraje”, agregó.

La primera filmación se llevó a cabo en 2022, la segunda en 2023 y el año pasado el equipo se enfocó en la edición, composición y escritura de los textos, pero a lo largo de este proceso la idea misma ha madurado, como explicó el fotógrafo.

“Incluso de la primera filmación a la segunda, una escena la repetí no porque haya salido mal, sino porque el tiro que escogí al final no me funcionó tanto para que se viera el dibujo que se hizo en el piso. Pero eso ayudó a que el siguiente la planeación de la filmación y las escenas estuvieran mejor recreadas y ver qué no había funcionado”, señaló.