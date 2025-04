La niñez tendrá un lugar especial en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2025

Entre las actividades también estará la presentación de otro libro de Lázaro, “ Matunuck, 1950” c on comentarios de Cynthia Fernández Trejo a las 11:00 horas el mismo día, los libros “Puntiagudos” y “Diario de una planta carnívora” de Luis Eduardo García el sábado 3 y domingo 4, a las 17:00 y 12:00 horas respectivamente, así como la charla interactiva “Ilustrar poesía” a las 17:00 horas del domingo, con la participación de Mariana Alcántara e Israel Barrón.

El escritor contó que fue gracias a su estadía en la Fundación para las Letras Mexicanas y el tener a María Gándara como su tutora lo que lo introdujo a este género. Fue gracias a ella que comenzó a acercarse al mismo, a explorar su potencial y una vez que conoció el Premio decidió adentrarse de lleno con un proyecto.

“La poesía nos enseña mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo el lenguaje, cuando estamos aprendiendo a leer, acercarnos a la poesía nos puede sensibilizar desde muchos lugares y nos ayuda a acercarnos al mundo de otras maneras”, señaló.

“Desde la infancia tenemos una relación muy estrecha con los libros y eso para uno como escritor es muy bonito ver esa manera tan apasionada, algo que no he encontrado en otros lugares y me hace cuestionarme la responsabilidad, de que tú no sabes si tu libro va a animar a un niño a que aprenda a leer y de ahí hay una responsabilidad grandísima”, agregó.

Otros de los invitados que formarán parte de las actividades del Salón serán Santiago Solís, María Baranda, Nicté Estrada y Sylvia Georgina Estrada. Los detalles de su programación se encuentran en la cartelera de la FILC.