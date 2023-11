Aliza Nisenbaum eterniza a divas de la ópera

Ahora en exhibición en la galería de la Met , “ The Three Divas of Traviata ” presenta los retratos individuales de las tres sopranos llevados al óleo, y un díptico de las personas que trabajan detrás del escenario para lograr que la ópera suceda.

“Son las tres las personas más lindas, más dedicadas a su profesión y nada, nada de divas; unas verdaderas artistas”, alaba en entrevista la pintora, quien confiesa haberse sentido muy nerviosa junto a ellas.

Con Sierra, por su herencia puertorriqueña, platicó en español, y mientras se preparaba para la función, le pedía a su maquillista argentina consejos de cómo vestir y qué comprar. Tanto quiere a su maquillista, que pidió incluirla en el retrato.

El backstage, que la pintora imaginaba glamoroso, era en realidad un cuartito con sólo un humidificador, al que entran y salen los trabajadores que pertenecen al poderoso sindicato de la ópera.

Con una vibrante paleta de colores, la mexicana representó a Sierra con un gran vestido dorado en su camerino; en el espejo asoman la maquillista argentina, el director de orquesta y la propia Nisenbaum con su ayudante fotografiando al grupo.

En los intermedios entre cada acto, la pintora y su ayudante regresaban al camerino para seguir fotografiando a la soprano y, de inmediato, al reanudarse la función, ambas volvían a toda prisa a sus asientos en el teatro.

Cuando fotografió a Jaho en una de las pruebas de vestuario, The New York Times publicó una entrevista con la cantante albanesa, donde contaba que a los 14 años se enamoró del personaje de Violetta y se dijo que algún día cantaría La traviata.

Al posar para Nisenbaum, había hecho Violetta 301 veces. Incluso cantó un fragmento de la ópera en su camerino.

“En su performance es súper vulnerable, y la pinté así, con una mano hacia arriba porque canta para nosotras”, relata la pintora formada en el Instituto de Arte de Chicago.

Trazó a la soprano albanesa con los numerosos dibujos del vestuario de La traviata distribuidos en los pasillos y camerinos del teatro.

A Blue, digna y elegante, decidió representarla con un piano, rodeada de sombreros y coronas usados en la ópera. A pesar de tratarse del backstage, la pintora incluyó una ventana a través de la cual puede verse la fachada del Lincoln Center con los icónicos murales de Marc Chagall The Sources of Music y The Triumphs of Music.

Aunque tituló el cuadro 15 Minutos antes de salir a escena, en realidad, la obra está compuesta de distintos momentos.

“La ventana es como si estuvieras viendo la (Met) Opera desde afuera, el azul con dorado de la pared es como el set de la ópera misma; tenía un papel tapiz de flores dorado con azul, y decidí ponerlo como si estuviera en su camerino”, expresó.

De cada una sacó una gran cantidad de fotografías portando sus distintos vestuarios de la noche: el vestido de fiesta de Sierra, el dorado de Jaho y el blanco de Blue, cuando Violetta agoniza.

“(Las tres) me impresionaron”, asegura Nisenbaum. “La verdad es que sentí un paralelo con mi trabajo porque es súper difícil ser una cantante de ópera; es la temperatura, cuánto hablas... tu cuerpo es el instrumento, entonces tienes que tener mucho cuidado”.

Pintó sus rostros varias veces con la idea de plasmar la complejidad de su interior como hace con todos sus sujetos retratados.

“Un sentido de concentración en la forma en que hago las facetas de la cara que explica mi concentración al verlas y lograr que, al fijarte en la arquitectura de la cara, pienses en el interior de las personas”, explica la pintora.

Además, tuvo el privilegio de acceder a los archivos históricos de la Met, de ver los vestuarios de grandes cantantes como María Callas y de pinturas de las divas del pasado. Y tiene tanto material que daría para otras siete pinturas.

DETRÁS DEL ESCENARIO

Si con cada soprano pasó de una a dos horas, Nisenbaum estuvo mucho más tiempo con las personas que hacen posible la producción, como escenógrafos, maquillistas y los trabajadores sindicalizados, a quienes regresó a fotografiar en varias ocasiones desde septiembre de 2022 para su díptico.

Una rica composición con todo aquello que el público de la ópera no alcanza a ver detrás del escenario, con los paneles para el cambio de escenografía, el pequeño cuarto para los cambios de vestuario durante la función, las pantallas de operación y, a los lados, los palcos del teatro.

En el díptico, hecho de diferentes momentos, emerge su interés por la pintura abstracta que también ha sido parte de su práctica.

“Me encanta la pintura abstracta, la pintura pura, los colores. En el díptico estaba pensando un poco en un artista de Chicago, Roger Brown, con sus cortinas súper dramáticas, y hay muchas partes bastante abstractas de mi pintura hasta hoy”, explica.

Así como inventó los colores de los camerinos de las divas; ninguno era tal como lo pintó. Pensaba, eso sí, en la armonía entre los tres retratos de las sopranos y esas partes correspondientes a la abstracción.