Ángeles Dimas regresa a la poesía con un libro que reúne ciencia y literatura

Y mientras todo lo anterior sucedía también se estaba concentrando en su residencia médica, una actividad que la llevó incluso a sentir que era momento de dejar la literatura. Pero esto no fue así y descubrir “el honor de no poder hacerlo todo al mismo tiempo” le permitió concluirlo y presentarlo a la convocatoria.

“De pronto hubo un momento en que llegó la confrontación de sentarme a terminar el libro. Lo escribí por completo de jalón en unos 10 meses, y dejé un lapso de unos 5 meses sin escribir, hasta que por fin tuve la oportunidad de sentarme a estructurarlo y darle forma de libro [...] Tenía la duda de si mandarlo o no, porque justo cuando salió la convocatoria yo me sentí más médico que escritora, estaba totalmente fuera de contexto. Era un libro que me llevó más de tiempo que mis trabajos anteriores, pero justo antes de mandarlo me sentí contenta con el resultado”.

“El honor de no poder hacerlo todo al mismo tiempo” de Ángeles Dimas se presentará este jueves 13 de junio en el Centro Cultural Casa Purcell, en punto de las 19:00 horas con comentarios de Gerardo Segura y la autora.