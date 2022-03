Anna Netrebko, soprano rusa, sale de la Ópera Metropolitana de Nueva York por su apoyo a Putin

En este sentido, la Met todo o que estaba en sus manos en los últimos días para intentar convencer a Netrebko de que repudie a Putin, sin embargo no logró persuadirla.

El domingo pasado Gelb informó que la Met no contratará a artistas que apoyen a Putin .

“ Es una gran pérdida artística para la Met y para la ópera ”, expresó el director general de la Met , Peter Gelb , en un comunicado. “ Anna es una de las mejores cantantes en la historia de la Met, pero con la matanza de víctimas inocentes en Ucrania por Putin, no había forma de avanza r”.

TE PUEDE INTERESAR:

Bienal de Venecia impedirá la participación a artistas vinculados al Gobierno ruso

Netrebko, una cantante de 50 años, fue galardonada con el premio Artista del Pueblo de Rusia de manos de Putin en 2008.

Así mismo, En 2014 fue fotografiada sosteniendo una bandera de Novorrusia tras hacer una donación de un millón de rublos a la ópera de Donetsk, una ciudad ucraniana controlada por separatistas prorrusos.

El martes pasado, Netrebko decidió cancelar de todas sus próximas actuaciones. “Me opongo a esta guerra de agresión sin sentido y pido a Rusia que ponga fin a esta guerra ahora mismo, para salvarnos a todos. Necesitamos paz en este momento”, dijo. “Este no es un momento para mí para hacer música y actuar. Por lo tanto, he decidido dar un paso atrás por el momento. Es una decisión extremadamente difícil para mí, pero sé que mi público entenderá y respetará esta decisión”, añadió.