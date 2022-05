Carlos Fuentes, con su crítica social cambió el rumbo de la narrativa mexicana

Fuentes reflexiona con suma lucidez y valentía llegando a decir: “ Un país de más de cien millones de habitantes que no puede darle trabajo, comida o educación a la mitad de la población, un país que no sabe emplear a los millones de obreros que necesita para construir carreteras, presas, escuelas, viviendas, hospitales, un país donde el hambre, la ignorancia o el desempleo conducen al crimen y una criminalidad que lo invade todo, el policía es criminal, el orden se desintegra, el político es corrupto... ”

CERVANTES, DOSTOIEVSKI Y GARCÍA MARQUEZ

Cuando recibió el Premio Cervantes en 1988 en la Universidad de Alcalá de Henares, Fuentes definió la grandeza del autor de “El Quijote”, Miguel de Cervantes: “nos ofrece la creación de una realidad paralela a la del mundo existente. Una realidad que no existía previa a la publicación del libro y que ahora existe, no porque el novelista la haya creado, sino porque el escritor nos ha permitido ver lo que ya estaba, y no lo veíamos, o lo que aún faltaba, y no lo imaginábamos”.

De la lectura de otro de sus autores imprescindibles, Fiódor Dostoievski, y de su obra “Crimen y Castigo”, Carlos Fuentes hila fino cuando dice: “El mal es el precio de la libertad. Y lo es porque el mal nos revela lo que podemos ser siendo libres y le otorga a la libertad un precio superior, más allá del peligro latente en el ser humano”.

Y de otro de sus imprescindibles, el colombiano, y gran amigo, Gabriel García Márquez de su novela “Cien años de soledad” sentencia: “Somos lo que hacemos a partir de lo que heredamos. Nadie escapa a la servidumbre y a la gloria de su ascendencia”.