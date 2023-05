Celebran el centenario de Richard Avedon, prolífico fotógrafo neoyorquino

En 1944, con 21 años, comenzó a trabajar como autónomo para un suplemento de la revista de moda Harper’s Bazaar, gracias al director de la publicación, el diseñador y fotógrafo Alexey Brodovitch , de quien Avedon era alumno en la escuela New School de Nueva York.

"No se equivoca el ave que ensayando el primer vuelo cae al suelo, se equivoca aquel que por temor a equivocarse renuncia a volar por la seguridad del nido." Rabindranath Tagore 📷Richard Avedon pic.twitter.com/aZMNrI4Zzc

“Las mujeres de sus imágenes no eran estatuas ni serafines: eran seres vivos que bailaban, saltaban, anhelaban y se movían de forma borrosa. Había una búsqueda en sus imágenes, una cualidad efímera”, aseguraba la propia revista.

Entre los trabajos que guarda el MoMa, la mayoría de ellos retratos, están Brigitte Bardot (1957), el duque y la duquesa de Windsor (1957), John Lennon (1968), Paul MacCartney (1967), el retrato de Simon & Garfunkel para su disco Bookends (1968) o el director de cine John Ford (1972).

“Le fascinaba la capacidad de la fotografía para sugerir la personalidad y evocar la vida de los sujetos de sus retratados. Registró las poses, las actitudes, los peinados, la ropa y los accesorios como elementos vitales y reveladores de una imagen”, asegura la fundación que creó en vida y que lleva su nombre.

Tras su muerte, el 30 de septiembre de 2004, tras sufrir un derrame cerebral cuando se encontraba haciendo una cobertura para la revista The New Yorker, el periodista Andy Grundberg lo describía en el obituario que publicó el New York Times como el hombre “cuyas fotografías de moda y sus retratos ayudaron a definir la imagen de estilo, belleza y cultura de Estados Unidos durante el último medio siglo”.