¿Cómo es que Mikis Theodorakis es parte del repertorio de los Beatles?

John Lennon torció el gesto, pero Paul ya ha conseguido incluir en el pasado dos baladas ajenas de ese tipo entre los temas del grupo, “ A Taste of Honey ” y “ Till There Was You ”, en los dos primeros álbumes de los Beatles .

En aquellas sesiones de la BBC los Beatles lograron una deliciosa versión de “The Honeymoon Song”, que fue emitida el 6 de agosto de 1963, pero el tema no encontró hueco en ninguno de los discos que el grupo publicaba sin parar en aquellos años.

Hubo que esperar más de treinta años hasta poder escucharla en un disco oficial del grupo, cuando en 1994 se publicaron por primera vez las grabaciones que los Fab Four hicieron para los programas de radio de la BBC.

“Live at the BBC” reservaba a los fans varias sorpresas, como un tema firmado por Lennon y McCartney que el grupo nunca llegó a incluir en sus discos ”I’ll Be On My Way”.

Pero aquellas grabaciones demostraban sobre todo el oficio adquirido por un grupo curtido en noches interminables en los garitos de Hamburgo, capaz ya de acometer con maestría cualquier estilo que se les pusiera por delante.