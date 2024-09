Con música, sarapes y recuerdos del Día de Muertos, poetas coahuilenses presentan ‘Sala de espera’ en FILC 2024

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Los Banjoleros, todos acompañados, de una forma u otra, de nuestro sarape (nuestro porque 13 años de vivir en Saltillo ya hacen que también lo sienta mío) concluyen cantando unas líneas del corrido y Alicia nos deja con adioses, con dolores y con memorias revueltas.

Fugaz, tercer vértice

Hilda nos cuenta que este libro nació alrededor del Día de Muertos. También nos dice la verdad: la muerte no hace excepciones, a todos nos ha quitado a alguien.

Invita a Alejandra Puente a leer uno de sus poemas, luego lee ella. Inicia con “Julio no es” y aquí empecé a hacer un esfuerzo para no llorar, porque me quería hacer la fuerte, porque si me lo permitía, los recuerdos de mis muertos me iban a ahogar. Pero no puedo, no soy fuerte. Los siento conmigo.