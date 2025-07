Las azules: Las pioneras invisibles en un país feminicida

Cuatro mujeres ingresan al cuerpo policial de la Ciudad de México bajo promesas de igualdad. Reciben uniformes bien planchados, tareas menores y una instrucción tácita: no molesten. Pero al toparse con una serie de feminicidios encubiertos por sus superiores, deciden investigar por cuenta propia. Así nace la verdadera historia. La que la institución jamás habría autorizado.

Una historia ambientada en el pasado que no ha terminado

En el año 1971, en plena resaca autoritaria tras la matanza de Tlatelolco, el gobierno decide crear el primer cuerpo policial femenino de la Ciudad de México. El gesto es simbólico, cosmético, casi decorativo. Pero dentro de ese barniz de propaganda se enciende algo más: la obstinación de unas mujeres que no aceptan ser adornos. Quieren ser policía. Quieren justicia. Y están dispuestas a enfrentar todo un sistema para conseguirla.

Hay series que llegan para entretener. Otras, para recordar lo que no se quiere ver. Las Azules se inscribe en esta última categoría. Su valor no está solo en lo que cuenta, sino en cómo lo cuenta: desde una herida abierta que sangra hasta hoy. Es un thriller, sí. Pero también es un espejo. Y en ese espejo se refleja México, un país donde ser mujer puede costar la vida.

Las protagonistas —tan distintas como sus orígenes— no buscan protagonismo. Buscan respuestas. Y en su recorrido van dejando algo más incómodo que indignación: evidencia. La serie no romantiza su lucha. Las muestra expuestas, torpes, contradictorias. Pero lúcidas. Lo suficientemente lúcidas para saber que ningún uniforme puede protegerlas si la ley misma las ha abandonado.

El comandante Medina, interpretado con dureza y contradicción por Miguel Rodarte, entrena a este escuadrón sabiendo que no sobrevivirá a la mínima fractura. Lo que no sabe es que esas mujeres están dispuestas a romperlo todo.

Bárbara Mori interpreta a María, ama de casa que, tras una traición íntima, encuentra en la policía un espacio para recomponerse. Natalia Téllez es Valentina, activista rebelde cuya desobediencia viene de antes. Ximena Sariñana da vida a Ángeles, experta en dactiloscopía con una inteligencia subestimada por todos. Amorita Rasgado completa el grupo como Gabina, hija de un comandante que lucha por demostrar que su lugar no fue heredado, sino ganado.

La dirección de Fernando Rovzar evita el tono panfletario y apuesta por una tensión sostenida. La fotografía sobria no idealiza el pasado: lo reconstruye con polvo, sudor y penumbra. Las luces amarillentas, las sombras marcadas y los interiores cerrados crean una atmósfera que no necesita decir “represión”: la sugiere.

No cada escena contiene una amenaza latente, pero sí cada episodio. Las órdenes se dan en voz baja y a gritos, en una institución que no quiere, no acepta y le incomoda tener mujeres como policías.

La ficción como espejo de la impunidad

Las Azules no habla del México actual, pero lo ilumina. En un país donde diez mujeres son asesinadas cada día, la serie se convierte en algo más que un thriller. Es un retrato lateral de un país que normalizó la muerte femenina como ruido de fondo. Donde la policía —entonces y ahora— a menudo llega tarde, o no llega. Donde las cifras crecen, pero las respuestas no.