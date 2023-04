Conquista el aire la OFDC en el Musave bajo la batuta de Riazanova

Después del intermedio la OFDC y su directora huésped regresaron a escena para interpretar Sinfonía no. 1, de F. Mendelssohn , en el marco de esta celebración por la labor de un museo que ha infundido en generaciones de coahuilenses el respeto y admiración por la naturaleza y las criaturas que pueblan los cielos.

Quien inició hace más de 30 años este museo como un pequeño proyecto personal en su propio hogar recalcó que esta institución es única en su tipo y no existe en ningún otro lugar del país.

“Fue adecuada la ubicación que elegimos hace 32 años, porque gente muy sencilla, que a veces no tiene demasiados recursos económicos, pueden llegar al museo a pie, no tienen que desplazarse o gastar mucho en coches, en combis y luego llegan y al empezar a ver las aves no necesitan que nadie les explique nada, lo disfrutan, lo gozan, lo ven”, agregó.

Además, señaló que otra de las satisfacciones es cómo ahora generaciones de niños y niñas que en el pasado fueron visitantes y guías ahora regresan con sus propios hijos para seguir disfrutando de este espacio.