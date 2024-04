En un ambiente relajado y de cercanía, la coordinadora de artes visuales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Magda Dávila, inició la charla destacando que ambas series no buscan ser complacientes y cuestionan roles, dinámicas y tradiciones desde sus propias trincheras.

“A mí me parece muy inteligente el uso del color”, mencionó la artista Karla Rangel, una de las asistentes, “porque apastelar es una forma de saturar [...] Se me hace muy inteligente porque hay una saturación porque puedes conectar con esa dinámica familiar donde se juntan los hijos, la pareja, el arte, a mí me llevó hacia ese lado”.

Por su parte, Daniela recordó a los presentes, muchos de los cuales confirmaron conocerla por su trabajo previo, que en esta nueva etapa buscaba alejarse de la creación figurativa en favor de una experiencia más intuitiva, aprovechando el potencial expresivo del colllage y las técnicas mixtas, en composiciones llenas de simbologías, a la vez profundas pero también accesibles.

Durante el encuentro también se habló sobre las facilidades que otorga un apoyo como el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA, cuya edición 2023 en Coahuila permitió la realización de ambas exposiciones.