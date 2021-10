$!Cuarta Pared es galardonada por co-producción de ‘The Pillowman’

A lo largo de estos años Cuarta Pared ha llevado a escenarios como el del Centro Cultural Casa La Besana, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y Foro Amapola no solo teatro musical —con producciones como “Avenida Q” y “Hoy no me puedo levantar”—, sino también de teatro convencional, ampliando la oferta que en un principio planearon y reuniendo a más talentos locales bajo su techo.

“Ya no es Cuarta Pared lo que era hace cuatro años, la verdad es que está involucrada con muchísimas personas, profesionistas, de las artes teatrales de Saltillo y de México y creo que hemos aprendido muchísimo y evolucionado a algo que nunca pensamos que iba a llegar”, agregó.

Esta colaboración, que ahora se expande más allá de las fronteras estatales, comenzó casi desde el inicio y al respecto González considera que la relación con los otros miembros de la comunidad teatral local ha sido muy abierta y dispuesta.