Cuba recupera partituras de danzones perdidas hace un siglo

El hombre de impoluta guayabera blanca, erguido, se acerca a la joven y estira su mano con la palma hacia arriba invitándola. Ella se pone de pie y agita su abanico. En la pista de baile sus cuerpos se acercan. Una lámpara de caireles estrena la energía eléctrica. Es finales del siglo XIX en Cuba y las señoras de bien están escandalizadas con esta nueva música, el Danzón.

Un puñado de partituras de aquella época, perdidas en archivos de la ciudad de Matanzas, durmieron olvidadas más de 100 años hasta ser rescatadas ahora. Cuatro de ellas, además, fueron recientemente grabadas por la Orquesta Failde, dando una idea de lo que escuchaban quienes crearon el género musical, que luego se extendió a otros países y se convirtió en el baile nacional de la isla.

“No sólo hallarlas fue un logro, lo más importante para un músico es llevarlas al registro fonográfico y que trascienda, que se escuche y las generaciones de hoy, de mañana tengan una referencia de que fue su identidad”, explicó emocionada a The Associated Press la musicóloga María Victoria Oliver, una de las personas que tuvo a su cargo la búsqueda.

Entre las 16 piezas que durmieron más de un siglo entre danzones y danzonetes, un género híbrido posterior al primero y que entre otras novedades incorporó la interpretación vocal, cuatro forman parte del disco “Joyas Inéditas”, producido por el sello Egrem y con arreglos e interpretación de la orquesta que dirige el flautista Ethiel Failde, sobrino tataranieto del creador de ese estilo.

Oliver y un equipo de musicólogos espulgaron los archivos de varias instituciones de Matanzas como la Biblioteca provincial, el archivo de la Banda de Conciertos o el Museo local para dar con ellas, luego de detectar, que pese a que el danzón nació en 1879 en esta ciudad, no había muchas señales escritas de él hasta la primera década del siglo XX.