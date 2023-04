Daniela Elidett interviene cuerpos, rostros y memorias en el Cerdo de Babel

“Siento que fue un salto, sigue siendo algo muy pictórico pero desde nuevas herramientas, creo que es necesario estar explorando las herramientas. Ya traía el ojo en lo que quería y me fui directo sobre eso, me interesa el collage, los recortes, las telas, ilustraciones y otras cosas, ya lo tenía estructurado, solo era de sentarme, decidirme y hacerlo”, agregó.

“Inició con una fotografía que un amigo me proporcionó, me regaló varias cosas que tenía arrumbadas y que iba a tirar, entre eso venía esta fotografía del año 1920 o algo así. Me atrapó, por sí misma ya dice bastante y lo que hice fue ponerla y a su alrededor todos los materiales que tenía inquietud de utilizar e ir relacionando intuitivamente lo que quería utilizar e ir haciendo la composición de manera fluida, sin pensarlo demasiado y creo que la pieza se armó sola”, contó.

“Todavía no la puedo desmenuzar completamente”, dijo la reconocida retratista en respuesta al porqué aún liga su obra al cuerpo humano, “siento que tengo más variantes, ya lo estoy empezando deshilachar tantito, pero todavía me atrae el cuerpo, en general, la expresión, siento que cuando trabajo algo sin estos elementos lo siento vacío. Lo sigo incorporando, con otras variaciones. Siento que necesito hacer una introspección y hacer estas piezas es parte de eso”.

“Incluso me estoy dando cuenta que a lo mejor no lo necesitaba, tener tan controlado todo, al final las cosas igual no salen como las planeas, pero me sentí muy libre y eso me permitió hacer las piezas”, concluyó.

“Apuntes de un nuevo orden” se exhibirá durante todo el mes en la Taberna el Cerdo de Babel. Las piezas están a la venta y se puede contactar a la artista a través de Instagram en @daniela.elidett.