Daniela Elidett presenta símbolos y reflejos en la exposición ‘Pieles Ajenas’

“Siempre he estado en esa búsqueda y esta colección es como lo que más se le acerca a lo que he estado tratando de encontrar. Todos los procesos creativos van de la mano con los procesos personales y creo que en realidad me estaba buscando a mí”, explicó en entrevista con VANGUARDIA.

Las obras son el resultado de una encuentro intuitivo con diversos elementos y objetos encontrados, que luego integra en cada composición, partiendo de su propia experiencia para generar símbolos pero con la esperanza de que el público encuentre significados personales, sin la expectativa de descifrar lo que la movió a ella.

“Todo lo que había hecho antes siento que era para los demás, que tanto el retrato como el mural eran una herramientas para que otros pudieran verse a través de mí, pero siento que faltaba esa parte, importante, yo. Es parte de mí, de mis experiencias, de lo que yo veo en esos elementos, recortes, objetos encontrados, y a partir de ahí, de manera intuitiva, ir hilando cada elemento hasta formar una composición”, señaló.