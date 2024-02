Estas fueron las obras más peculiares de la Semana del Arte 2024

“ Fue la primera que se vendió (de esa sala) . Me costó la vida, creí que iba a ser la más difícil de vender ”, dijo con sorpresa Roberto , encargado de las ventas de esa sala de exhibición.

Una jerga sucia hizo más que llamar la atención, porque fue capaz de conmover a un coleccionista que no dudó en pagar 22 mil pesos para hacerla suya.

UN ‘JUGUETE’ DE BEBÉ PALESTINO

Empaquetado como si se tratara de un Nenuco pirata, el artista Vlocke Negro presenta un kit de soldaditos de plástico del ejército israelí e incluye a un “bebé palestino”. El muñeco tiene manchas de sangre, viste con una kufiya palestina y la envoltura (que tiene impresas las banderas de Estados Unidos, Israel y la OTAN) está rodeada de un alambre de púas.

A su lado se muestran impresiones de las noticias internacionales que hablan sobre la controversial obra de arte.

La obra forma parte de la Galería La Buena Estrella, que se encuentra en la feria QiPO.

UNA LAVAVAJILLAS PARA LIMPIAR LA CORRUPCIÓN DE MÉXICO

No habían pasado ni tres horas de la inauguración de Zona Maco y la obra “Lavado de cara” (2024) de Eugenio Merino (Madrid, 1975) ya había sido comprada (no se dio a conocer el monto). Él tampoco se lo esperaba. Y es que en un espacio en donde muchos buscan arte para sus colecciones personales, es complicado vender instalaciones, en particular de temas duros como la política y la violencia, que recuerdan la realidad. Pero esta escultura, que consiste en una lavavajillas con platos que tienen impresos los rostros de 15 presidentes mexicanos desde 1929, liderados por Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, fue la excepción.

“Son platos que hay que lavar, como la corrupción de este país. Escogí al PRI como punto de partida porque me parece muy relevante (abordar) la institucionalidad de la corrupción”, explicó el artista representado por la galería española Memoria.