Para Orantes, que celebra la reciente entrada en vigor en España de la conocida como “Ley Trans”, es importante acomodar a las personas trans dentro del movimiento feminista y poner en evidencia a los que defienden que las transgénero no son mujeres reales.

“Rechazar a toda una parte de las mujeres porque no se amoldan a unos parámetros biológicos totalmente debatibles me parece horrible. Si el feminismo no sirve para liberarnos a todos, entonces no vale para nada”, asegura.

La escritora, que realiza intervenciones artísticas contra la violencia contra mujeres, niñas y niños, destaca también a EFE la “discriminación sistemática” a la que se ven expuestas las inmigrantes en Europa, donde sufren “mucha más violencia y opresión que las mujeres no racializadas”.

“Normalmente la discriminación que vivimos no es explícita, pero se siente de forma sistemática y que muchas veces deriva en casos de violencia extrema. En Roma, hace unos pocos meses, fueron asesinadas tres mujeres migrantes: dos de origen asiático y una sudamericana”, explica.