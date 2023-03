“Creo que cuando te alejas del código, cuando no tienes una voluntad de transmitir información en cada imagen y solo tratar de mostrar y ligar a través de ideas, siento que sucede un fenómeno muy particular y se revela una dimensión de la realidad que es de fácil identificación, es fácil poder interpretar eso o compartir”, expresó.

A su llegada al Festival Internacional de Cine de Berlín , donde ganó el Premio del Jurado, la película “Manto de Gemas” , de la cineasta mexicano-boliviana Natalia López Gallardo , desató un comentario particular que resonó en la realizadora.

“Sabía desde el inicio, no le tuve miedo a acercarme a ese tema porque no era una película sobre la violencia , sobre el narco, sobre los desaparecidos, era sobre algo abstracto que percibí a mi alrededor en los últimos quince años que vivo en el campo, en Morelos”, explicó.

La trama es sencilla de explicar, pero no es eso lo que ha llamado la atención. Si bien muestra a tres mujeres de distintas clases sociales en su relación con la violencia del narco en México –Isabel, una madre de dos en proceso de divorcio que llega al campo; María, su ayudante, que busca a su hermana desaparecida y a la vez cuida a personas secuestradas y Roberta, una agente de policía cuyo hijo se está involucrando con el crimen organizado–, los límites de lo bueno y lo malo son puestos a prueba.

“En el proceso me di cuenta que el límite era difuso entre ser víctima y al mismo tiempo alimentar la violencia sin hacer nada, haciendo nada al respecto por cambiar la situación. Eso es lo que me atrajo del tema, quería construir algo de una dimensión psicológica y por eso me basé con tanta confianza en las herramientas del lenguaje. Creo que es una película que está sostenida mucho en su forma y creo que era un tema muy abstracto para tratar de aterrizar”, señaló.

“El lenguaje, la construcción de atmósferas, la confianza en el sonido y en el resto de las herramientas hizo que pudiera construirse algo que fuera más que una experiencia que contar una historia”, agregó.

Por eso destaca que, además de la conversación sobre las “capas de la realidad” en México, ha disfrutado mucho el diálogo que ha surgido alrededor de su propuesta audiovisual.