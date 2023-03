$!Desde el Teatro Fernando Soler despiden al actor René Gil Morales

Su pasión estaba en la interpretación y ahí fue donde brilló, nunca salió de ese rol, aunque ahí mismo impactó en la vida de sus colegas. El también actor y director Rafael Hernández, quien lo dirigió en el cortometraje “Universidad Universo” de 2019, su última actuación, recuerda que compartir escena con él era “extraordinario”, pero sobre todo destaca lo divertido que era tras bambalinas.

“Era la locura trabajar con él, sobre todo tras el escenario, porque siempre te contaba historias, era un hombre muy culto y te contaba mi cosas, pero aparte cotorreaba mucho, te albureaba. Era muy divertido estar en el escenario con él pero más divertido estar fuera”, dijo.

Gil, quien fue descrito como un apasionado de la ópera y el bel canto, también fue recordado como un padre adoptivo por el actor Bernardo Vega, quien recordó que a los 19 años se encontraba “prácticamente en un estado de orfandad” y René le abrió las puertas de su casa y del teatro.

“Cuando René conoció mi situación personal me invitó a convivir con su hermana Gloria y con su madre, que en paz descanse, doña Guadalupe, y fui recibido con mucho cariño y sin miramientos”, comentó Vega, “me brindó su casa, su familia, me abrió las puertas de su corazón y para cuando acordé le decía a todo mundo que yo era su hijo [...] Siempre me trató con el amor y el cariño de un padre, que nunca tuve [...] Hasta luego, Chito, te amamos”.

La Secretaría de Cultura anunció que la ceremonia del cirio, con la que se conmemorará el 44 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler el próximo 27 de marzo, se reprogramó para media hora antes, de manera que el homenaje pueda continuar ese día.