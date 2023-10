Drag Queens ahora leerán cuentos en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2023

MONTERREY, NL.- La Feria Internacional de Libro Monterrey contará por primera ocasión con la participación de un grupo de Drag Queens que leerán cuentos a los menores, asistentes a la fiesta literaria, que arrancará en Nuevo León este próximo 7 de octubre, en las instalaciones de Cintermex.

Cuenti Drag, es presentado por el Colectivo Percha LGBT+ que tendrá a su cargo la lectura de cuatro libros: Nosotras/ Nosotros, de Ana Romo; El Príncipe Valiente Tiene Miedo, de Estelí Meza; El Libro de los Cerdos, de Anthony Browne y Lo Que Construiremos, de Andrea Maturana.

Roberto Santana, integrante de la coordinación de arte y cultura del colectivo, habló de la participación que tendrán en la FIL Monterrey en la Sala Ficciones, el próximo 15 de octubre a las 16:00 horas y en el que estarán participando: Chelsea Green, Sahell Paradise, Lilith Bardo y María Snake.

TE PUEDE INTERESAR: Fantasmas, brujas, vampiros y extraterrestres protagonizan los cuentos de Liliana Blum

“Para los cuentos tuvimos asesoría, obviamente por parte de las personas de la Feria del Libro nos dieron como varias sugerencias y cuáles nosotras y nosotres podíamos leer y estos libros son parte del Fondo de Cultura Económica”, indicó el vocero del colectivo.

Mencionó que es la tercera intervención de Cuenti Drags en la ciudad.

Santa explicó la temática de cada uno de los cuentos con los que participarán en el evento.

“Uno de los cuentos se llama Nosotros/ Nosotras y habla de que los niños y niñas pueden hacer las mismas cosas, que no se deben limitar, que no le deben decir a las niñas que no estudien y que los niños también pueden barrer”, detalló.

El segundo escrito, de la autoría de Estelí Meza, hace referencia a que está bien que los varones también sientan miedo o puedan mostrarse frágiles.