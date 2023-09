¿Qué significa ‘Mi chicle Lupe’? Desde el Cabaret hasta las redes: El resurgimiento de la frase en boca de una drag queen y su fascinante historia

Una persona creativa lo es donde quiera: “El que es perico, donde quiera es verde”, es de esperarse que las últimas frases más pegajosas sean invención de drag queens o difundidas por ellas, no solo son personas creativas para caracterizarse o para interpretar una canción, también lo son en el lenguaje; para muestra está el famoso “la queso”, para decir “soporta”, o “te aguantas” o “derramar el té”, heredado del inglés “spilling the tea” y deformado del “give me the t”, en español “dame la t”, usando esta letra para referirse a “la verdad”, en inglés “true”; pero bueno. ¡A lo que te truje, Chencha! Resulta y resalta que Cristian Peralta Transformista Oficial y Padre de Familia, primera reina coronada de Drag Race México, sacó de ultratumba una frase vieeejaaa: “mi chicle Lupe”. ¿Sabes qué significa? EL RENACIMIENTO DEL CHICLE DE LUPE La frase salió del capítulo dos de la franquicia eternizada por RuPaul. La co-conductora Lolita Banana, personaje drag de Esteban Inzúa, está hablando con Cristian Peralta y él le dice que en la competencia “siempre se siente presión”, a lo que le contesta “sobre todo entre las piernas” y el Transformista Oficial le contesta: “hay mi chicle Lupe”.

Entre fanáticos la frase pasó un tanto inadvertida, pero con el triunfo del Padre de Familia en el reality show de drag queens, el tema revivió en redes sociales. Mientras algunos decían que era un “chiste local” de Guadalajara, porque de ahí es Cristian, otros decían que es una expresión de personas de edad avanzada, por la misma asociación. TE PUEDE INTERESAR: Disfruta, juega y aprende: El espectáculo del drag EL CHICLE QUE SE ESTIRÓ POR DÉCADAS La frase pudo haber llegado al Transformista por dos vías, o por TikTok, o por su formación en el cabaret —recordando que este es el origen del drag—, pero ambas llevan a la misma fuente: Irma Serrano, La Tigresa. En el video viral se lee “Cuando miras un buen paquete” y reproducen a una mujer cantando “Préstame tu chicle”, canción que se atribuye a Serrano, artista fallecida el pasado 1 de marzo.

Aunque digitalmente no hay evidencia que compruebe que sea autoría de la mujer que le “regaló” un reloj al Pato Borghetti, no sería un disparate pensar que la prima de Rosario Castellanos escribió tan soberbios versos; se podría decir que en México la devoción a la Morenita del Tepeyac le quitó el género a Guadalupe y aunque al final se aclara que le canta a una Lupita, no se descarta la autoría tomando en cuenta la libertad sexual del ícono de la época de Las Ficheras, aunque, repito, no es clara la autoría. Letra de la canción “Préstame tu chicle” de Irma Serrano, La Tigresa. Ay préstame tu chicle Lupe/ Préstame tu chicle Lupe/ Pa’ tapar una gotera/ Que me está cayendo el agua/ Que me está cayendo el agua/ De arriba de tu azotea/ Ay, préstame tu chicle Lupe/ Préstame tu chicle Lupe/ Pa’ tapar mi agujerito/ Que se está saliendo el humo/ Que se está saliendo el humo/ Del cofre de mi carrito.Y ahora yo te presto el mío/Y ahora yo te presto el mío/ Y aunque está muy masticado, tiene dulce pa’ratito, tiene dulce pa’ratito/ Pues mi chicle es importado. Préstame tu chicle Lupe/ A través de tu ventana/ Dámelo solo un ratito, que me gusta el saborcito, pues es chicle de manzana/ Ya me voy mascando un chicle/ Ya me voy mascando un chicle/ Traigo cuatro en mi boquita/ Uno es para mi carrito/ Uno es pa’ la azotea/ Y otro es para la Lupita/ Y ahora yo te presto el mío/ Y ahora yo te presto el mío/ Y aunque está muy masticado/ Tiene dulce pa’ratito, tiene dulce pa’ratito/ Pues mi chicle es importado.

INSPIRACIÓN POPULAR Claramente, “el chicle” se usa como alegoría sexual, no habla de la golosina que Thomas Adams robó a los mayas para comercializar en sus famosos “cuatro pastillas”, o como en “Chicle de menta” de María Daniela y su Sonido Láser —Quiero un chicle de menta y una paleta, quiero que bailes como en la discoteca— que se refiere más bien a las los “dulces” que se venden clandestinamente en centros nocturnos; tampoco en un sentido literal-anecdotario como en “El Chicle”, del Trío Tres Hermanos —la música estaba buena/ sentí ganas de bailar/ como no tenía pareja, tendido me fui a buscar/ estaba una morenota, que más no podía pedir/ le dije bailas conmigo, de pronto dijo que sí/ cuando fuimos a la pista algo raro note yo/ había un chicle en el piso y en el zapato se pegó/ había un chicle en el piso y en el zapato se pegó—; mucho menos de la forma lúdica en la que el saltillense Hombre Electrónico la usó en su Chicle Motita —Chicle/Yo quiero un chicle/dame un pedacito—, parodiando a los artistas latinos que cambiaban libremente la letra de canciones extranjeras para cantarlas en español, como en Dime, la versión hispana de Feelings, de Morris Albert.

La Tigresa hablaba de sexo, usaba los chicles para referirse al “paquete”, como en el video de TikTok: a los genitales y en ese sentido lo usó Cristian Peralta Transformista Oficial Padre de Familia, la frase pudo haber llegado al artista por sabiduría popular, o por el cabaret, género en el que se puede inscribir la canción de Serrano. Que la letra de la senadora difiere un poco de la cantada por la señora en el video viral, sí, pero podría ser que la segunda está cantando la versión de la radio —todavía hasta los años 90, la censura en medios de comunicación era inquisitiva y algunos cantantes la libraban haciendo versiones “blanqueadas”—, o simplemente “la compuso en el aire” como cualquier poeta. Pero bueno, ahora ya sabes qué significado de la frase “Préstame tu chicle Lupe”.

Videos