El Festival de Blues y Jazz del Desierto llega a su décima edición entre la solidaridad y la sinergia

“Parece un concierto aquello”, comentó la también actriz y colaboradora de VANGUARDIA sobre este evento, “los que no cantamos nos paramos, graznamos, nos divertimos. Y a eso vienen los cantantes también, a divertirse, no hay presión, no tiene que estar perfecto el sonido, es una reunión de amigos”.

La cartelera completa del Festival de Blues y Jazz del Desierto se puede consultar en las páginas de Facebook de ambas sedes.