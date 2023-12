El huracán Otis destruyó su trabajo y este artista creó nuevas obras con los fragmentos de la destrucción

“El huracán destruyó parte de mi estudio y de mi casa, arrancó maderas, tejas, ventanas y techos. La mitad de la exposición también se destruyó, así que, con sólo un mes de tiempo para esta muestra, me nació el deseo, desde dentro, de mostrar mi historia del paso de Otis por Acapulco”, declaró Massiel en entrevista con El Universal.

EL PASO DE ‘OTIS’

El artista también explicó que el nombre “fragmentados” proviene de la experiencia propia y de los miembros de su comunidad, quienes han quedado “rotos, quebrados, fracturados, destruidos” tras el desastre.

Asimismo, narró parte de su experiencia personal acerca de lo que vivió la madrugada del 25 de octubre, recalcando que es una de las muchas historias que existen.

“Yo quería salvar mi obra, protegerla. En ese momento difícil, mi mamá, que es mi vecina, sube y me dice que deje todo, que baje a resguardarme, pero yo no quise. Bajé al patio por una escalera para atrancar la puerta principal, no quise abandonar mi obra, aunque ahora veo que puse en peligro mi vida, pero no sólo yo, sino todos los que vivimos ese momento”, expresó Massiel.