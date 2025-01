$!Emireth Herrera Valdés, curadora de Saltillo, abre diálogos sobre el trabajo migrante con exposiciones de arte en Nueva York

“Desde el 2020 me empecé a interesar mucho por la migración , cómo llegan y buscan formas de sobrevivir y mandar las remesas a su país de origen. Comencé a tomar cursos sobre migración y me di cuenta que no solo hay migrantes latinoamericanos, sino gente de todo el mundo que está en estos trabajos sin papeles”, explicó la curadora en entrevista.

“ En Nueva York sí hay derecho a la salud pero muchos migrantes no lo saben ”, mencionó, “mi propuesta fue un proyecto que iluminara este tipo de trabajos de migrantes, no reconocidos, enfocados en el servicio doméstico, hablando de la justicia social y cómo aunque son vulnerables son capaces de hacer comunidad y luchar por sus derechos”.

“Varios miembros de ese colectivo fueron a la exposición y me dijeron que estaban muy contentas de que se abordara ese tema porque es algo que vivían, además dijeron que era importante que se hablara no solo de lo exhaustos que son estos trabajos sino del maltrato que sufren como mujeres”, recordó.

Estas exposiciones también han arrojado reflexiones como la forma en que estas malas condiciones laborales afectan no solo a migrantes ilegales, sino también a ciudadanos estadounidenses, e incluso cómo las vivencias migrantes pueden ir más allá de una cuestión racial.

“¿Hay una distinción racial? Si, pero la angustia, los sentimientos y emociones no distinguen razas, lo cual es super interesante. El estrés de ‘me van a cachar’, aunque sea rusa, ucraniana, persona blanca, y me pueden cachar y me deportan, esa angustia no conoce nacionalidad”, concluyó.