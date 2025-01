Reabre el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia dedicado a las culturas originarias

Sheinbaum recordó que en 1964 cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, ubicado dentro del legendario Bosque de Chapultepec “su objetivo era mostrar a los mexicanos y al mundo entero la grandeza cultural de México”, pero, dijo, 2esa grandeza cultural se sustenta principalmente en las culturas originarias, en los pueblos originarios”.

En aquel momento, agregó la mandataria, “parecía que los pueblos originarios habían quedado hace 500 años y este día se inaugura este segundo piso haciendo un gran reconocimiento a las culturas de hoy, a los pueblos originarios y pueblos mexicanos que siguen representando la grandeza cultural de México”.

Recordó que este año 2025 el Gobierno que encabeza decidió dedicarlo a la mujer indígena, “la mujer indígena como genérico a las mujeres indígenas, porque si alguien no ha sido reconocido en la historia hemos sido las mujeres, pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México son las mujeres indígenas, así que inauguramos este segundo piso dedicándolo en particular a las niñas a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios, que son lo que representa nuestra patria”.