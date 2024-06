¿En dónde radica la esperanza? Se pregunta Camila Villegas en su primera novela

La autora compartió en entrevista con VANGUARDIA que fueron una serie de anécdotas que le contaron y experiencias que vivió durante su estadía en esta zona las que detonaron las ideas que culminaron en esta novela, particularmente la experiencia que en el libro es del personaje de Miguel, aunque no sea el protagonista.

Con “Lo demás es silencio” (Tusquets, 2024) Camila Villegas se estrena en la novela, ofreciendo en sus páginas una voz propia de lo que percibió al vivir dos años en la Sierra Tarahumara. Aquí el fuego se alza como detonante y vaticinio de los cambios bruscos a los que tendrá que enfrentarse una familia, una comunidad , que los llevará a tomar decisiones, cuyas consecuencias tal vez no alcanzan a dimensionar, pero que buscan restaurar la armonía del pasado.

“Más que un detonante se volvió una especie de obsesión y llegué al punto donde tenía que contar la historia”, expresó, “el gran personaje de la novela es la comunidad y esa comunidad que es multifacética y que está construida de muchísimas voces. Por eso arranca el libro con dos árboles genealógicos y por eso también quería contar una historia donde los lazos, los vínculos, entre hermanos, padres e hijos, vínculos amorosos, fueran importantes, tuvieran ese protagonismo”.

La dramaturga reconoce que mucho de lo que este libro logra es gracias al trabajo que realizó previamente en su obra “Jacinto y Nicolasa”, la cual fue montada en hace unos 8 años por la compañía saltillense Teatro Columna Cuatro y que cuenta cómo la violencia del narco y la falta de justicia afectan a dos personas rarámuris.

“Yo creo que de alguna ‘Jacinto y Nicolasa’ es el trampolín en términos literarios en cuanto a construcción del lenguaje y en cuanto a experimentar esta manera de hablar el español, a partir de intentar hacerlo como lo hacen en las comunidades rarámuris”, aseguró.

El libro plantea la trama a través de las perspectivas de varios miembros de esta familia. Resalta en el estilo utilizado por Villegas la particularidad en la voz de cada personaje, sus deseos y visiones, así como su forma de expresarse —a pesar de contar con pocos diálogosy de estar escrito con un narrador en tercera persona—, producto de la experiencia de la autora en la dramaturgia, y siempre manteniendo un lenguaje inspirado en la forma de hablar de los habitantes de la Sierra Tarahumara.

“Aquí las preguntas creo que son más grandes, en esta novela me hago preguntas sobre la construcción de la identidad, la identidad colectiva. Y en esta pregunta hay algo fundamental que no he logrado responder que es ¿en dónde radica la esperanza? ¿En qué creemos ahora?”, dijo.