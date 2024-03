En ‘La Serva Padrona’, músicos saltillenses presentarán una comedia para todos los gustos

“Tenemos el propósito de montar al menos uno o dos títulos en la universidad, en formato más grande y de estar girando con esta obra. Esta será la primera de varias funciones que esperamos que se puedan presentar. Es una obra de cámara que puede llegar a diversos tipos de escenario”, expresó.

“Los actores y cantantes que trabajan conmigo están bastante profesionalizados, porque la gran mayoría son egresados de la Escuela. Hay otros grupos que trabajan con artistas que se han profesionalizado menos y más en su formación, creo que es importante destacar que los alumnos siempre deben abogar por la profesionalización de los artistas. Yo no creo en el arte como un mero ejercicio improvisatorio, tiene una justificación y el recurso técnico necesita una formación profesional, sea cual sea el área que aborden”, agregó.

El concierto, que se realiza para apoyar el proyecto de la Orquesta de Cámara de Saltillo, dirigida por Edwin Rosales Sariñana, se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 20:00 horas, con un costo de recuperación de 150 pesos y reservaciones al 844 163 2587.