Today, we held a moment of silence before our Sitzprobe of La Bohème, after our Intendant, Serge Dorny, shared the news, that Maestro Stefan Soltesz collapsed just before the end of Act 1 of Strauss’ “Die schweigsame Frau” last night. R.I.P. Maestro 🙏🏽 https://t.co/HtEyq0iKjo pic.twitter.com/lvDPhRLdJn