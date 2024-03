Entre mantos de moscas muertas y animales disecados llega Damien Hirst al Museo Jumex

No es una de las primeras obras en recibir al público en la exposición “Vivir para siempre (por un momento)” en el Museo Jumex, ni es tan popular como las piezas de animales en solución de formaldehído, pero es una que impacta al público una vez que se ve con atención: un lienzo lleno de miles de moscas muertas atrapadas en resina. Esta obra, titulada “We’re Born; We Look Around; We Die” (2006), es un buen ejemplo de cómo el artista inglés Damien Hirst trabaja temas como la muerte y la tensión entre el horror, la repulsión y la belleza.

A partir de este sábado 23 de marzo se podrá visitar esta exposición en el Museo Jumex que repasa la obra del polémico artista. En los tres niveles del museo y su plaza están distribuidas 57 obras de Hirst, que fueron creadas entre 1986 y 2019 y forman parte de las series más famosas del artista: “Medicine Cabinets”, “Natural History”, “Spin Paintings”, “Cherry Blossoms” y sus pinturas de puntos y mosaicos con mariposas.

El tema central de la muestra, y de la obra de Hirst, es “la mortalidad”, explicó Ann Gallagher, asesora curatorial de la exposición, en conferencia de prensa.