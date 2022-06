$!‘Es una decisión personal qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar del arte’: Sofía Táboas

“Yo creo que es un poco más abierto a recibir propuestas no tan convencionales”, comentó Táboas respecto a la reticencia que habitualmente tienen los espectadores al enfrentarse a una obra no convencional, “creo que en la medida que uno está con la disposición de acercarse, de tratar de tomar un opinión propia, o tal vez los más aventurados incluso leer un poco más, tener un poquito más de elementos, entonces obviamente la experiencia artística se vuelve mucho más plena. Es una decisión personal qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar del arte”.

“Por ejemplo la pieza ‘Adobe espectacular’, está construida con un sistema que es una suma de ladrillos de adobe, y en las uniones entre ladrillos hay pequeñas piedras, que en la CDMX se usa el tezontle, una piedra muy común en la zona, y que sirve para que cuando llueve no se deslaven las uniones entre los ladrillos y no termine fracturándose el muro a largo plazo”, explicó.

“Cuando empezaron a construirla aquí me dijeron que no hay tezontle, entonces yo les pedí que utilizaran alguna piedra del paisaje local, sin embargo, aquí no llueve como para que se deslave el muro, entonces es interesante cómo de alguna forma se alude a la presencia de agua en la pieza en un contexto donde no hay agua”, agregó.

Sofía también explicó que aunque actualmente su interés primario está en el espacio, en el reino de la tridimensión, dado que su formación es pictórica, muchos de estos elementos aún forman parte de sus exploraciones e inquietudes.