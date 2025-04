Eri Luna, de 12 años, dirigirá a la Compañía de Ópera de Saltillo en su concierto en Casa Purcell

Como parte de su temporada “Osadía” la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) ahora prepara un espectáculo donde destacarán todos sus integrantes, con la sorpresa del talento joven que se está abriendo paso en la escena musical.

“Fantasía Coral” es el nombre de este evento que se llevará a cabo el sábado 2 de mayo con un programa integrado por grandes piezas corales, incluida la obra homónima de Beethoven, donde Eric Valdés será solista, así como el último movimiento de la Novena Sinfonía del mismo compositor y la última sección del Carmina Burana de Carl Orff, que se presentarán bajo la batuta de Eri Luna Meza, un joven director saltillense de tan solo 12 años de edad.

“Cuando era pequeño mi mamá me metió a clases de piano con diferentes maestros, uno de ellos fue el maestro Alejandro. Fui creciendo con la música clásica, quería estudiar todo pero no había tiempo para tanto, así que me quedé con el violín y el piano y desde ahí empecé a crecer en la música”, comentó el joven para VANGUARDIA.