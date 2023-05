‘Escribo de lo que no tengo respuesta’: Camila Villegas, dramaturga de miradas periféricas

Este tipo de ejercicios, sin embargo, no son comunes, primero porque fue coincidencia el encuentro con la vida de Canizales –la cual, por su parte, está llena de paralelismos con Elsa Sánchez, protagonista del texto de Villegas–, y segundo porque no cualquier dramaturgo permite que se le “meta mano” a su trabajo.

“Quería hablar de las aspiraciones de la mujer en un mundo machista, porque el mundo del toreo es machista a más no poder. Se trataba de llevarlo al extremo, una mujer, un conflicto físico, y meterla en un mundo machista”, explicó.

“En mi caso lo que me impulsa a escribir teatro y no novela o cuento es que termina siendo una creación colectiva , en ese sentido estoy abierta a este tipo de propuestas, además de que, de alguna manera, siento que se replica la forma en que escribí la novela, es la misma forma en que se está montando”, explicó la dramaturga en entrevista con VANGUARDIA

La autora relaciona este y el resto de su obra argumentando que “escribo de lo que me conmueve y lo que me mueve”, pero sobre todo hace énfasis en los personajes e historias que permiten mostrar miradas diferentes del mundo.

“Me interesaba cuidar este aspecto, que los personajes fueran feministas sin importar su género, sin importar si era mujer o si era hombre y a través de la historia de Mari Paz, que tiene a este hermano que la apoya y que no ocupa el centro de atención creo a Tomás”, señaló la autora, “es una historia de amor de personajes que trastocan los roles de género y que se enfrentan ambos a este conflicto de la paternidad-maternidad en la profesión”.

“Ricardo Chávez Castañeda, cuentista, novelista, hace muchísimos años, en un taller con él, dijo que escribimos para rodear nuestro silencio porque no podemos nombrarlo y creo que esa es mi experiencia con la escritura. Escribo de lo que no tengo respuesta, entonces necesito contarme una historia para ver si logro responder esas dudas existenciales que me asaltan”, compartió.

“A mí me interesan estos personajes que están en la periferia y los niños también habitan la periferia. Son estos sectores excluidos de nuestra sociedad y en ese sentido para mí, escribir para jóvenes audiencias, tiene ese doble atractivo, porque no solamente abordo personajes que normalmente no forman parte del foco donde estamos poniendo la atención”, declaró.

Sobre este tipo de teatro aseguró que es un espacio donde se puede permitir un mayor juego, además de que exige una mayor complejidad, pues “los niños no van solos al teatro” y las obras deben tener al menos dos niveles de lectura, uno para los más pequeños y otro para sus padres.

“Justo empiezo a escribir teatro para niños cuando nacen mis hijos y me doy cuenta de esa otra mirada diferente. Jacinto, Nicolasa, Tomás, Elsa, miran el mundo desde una perspectiva distinta y yo viví esa mirada extrañada que tenían mis hijos del mundo, me permitían observar cosas o entender cosas desde otro lugar que antes me parecía imposible verlas”, concluyó.