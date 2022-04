‘Estuvimos considerando mudar la Librería Monsiváis, nunca cerrarla’, Gustavo Cantú

El Día Internacional del Libro se encuentra próximo a celebrarse este sábado 23 de abril, fecha con la que se pretende fomentar la lectura en chicos y grandes, en Saltillo la fecha no pasa desapercibida, al menos no por aquellos aficionados a la lectura y acostumbrados a enfrentarse a una larga búsqueda por el libro deseado.

Y es que la ciudad no cuenta con muchas librerías para satisfacer las necesidades de los lectores, sin embargo, entre las que existen (en su mayoría librerías de segunda mano) y las bibliotecas públicas se satisface un poco esa necesidad. En VANGUARDIA platicamos con el profesor Gustavo Cantú, quien se encuentra a cargo de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila quien nos contó un poco sobre esta situación y el papel que juegan las bibliotecas públicas en la ciudad.

¿Cómo ve el presente y futuro de las bibliotecas y librerías en Saltillo?

“En todos los casos el libro en papel esta librando una batalla con el libro electrónico, en el caso de las bibliotecas publicas tienen ambos recursos, tanto el libro en físico como el libro en electrónico, aunque no todos los libros en físico están digitalizados. Porque hay que entender que para que una biblioteca tenga disponibles libros digitalizados deben estar libres de derechos de autor, los libros que se pueden tener disponibles, digitalizados son libros libres de copyright”.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los lectores es que en las bibliotecas es muy difícil encontrar libros nuevos, que tengan poco tiempo de estar en el mercado ¿Qué piensa de esto?

“Las bibliotecas no son espacios de ‘best seller’, concentran una gran cantidad de libros que son académicos, que es literatura universal, evidentemente tu si te vas a encontrar a ‘El Quijote’, pero no te vas a encontrar el último libro de J.K Rowling. Porque hay mucha literatura que evidentemente tienen un costo y las bibliotecas no disponen de un recurso para eso. Porque las bibliotecas reciben dotación de libros de la Dirección General de Bibliotecas que es el que apoya a incrementar el acervo. Pero también reciben donaciones de instituciones o de particulares, entonces pensar que una biblioteca va a estar actualizada de acuerdo con el último grito de la moda, va a estar muy difícil que ocurra, porque la biblioteca no es un negocio, es un espacio público gratuito”.

Hablando de librerías, una de las pocas que tenemos en la ciudad es la Librería Monsiváis, de la cual se rumora su cierre ¿es cierto?

“En pandemia no cerró, y si te refieres a que se va a terminar con el espacio donde es la librería, lo que nosotros estuvimos considerando fue mudarla de domicilio, nunca cerrarla ni desaparecerla, pero hasta ahora se hará todo lo posible por que se mantenga en el lugar en donde está ubicada, ya que es un lugar icónico en Saltillo, además de que la ubicación es inmejorable.

El gremio de la cultura tiene ese espacio para hacer presentaciones de libros, exposición de obras, nosotros estamos apoyándolos con el espacio y también funciona eventualmente para algunas actividades culturales de escuelas”.

Cada vez más las publicaciones en formato digital van ganado terreno frente al libro, las revistas, los periódicos físicos ¿cree que estos están condenados a desaparecer en algún momento?

“Los que somos más apasionados del libro en físico pensamos que quien va a terminar perdiendo la batalla son los otros medios (digitales) o al final vamos a tener que coexistir, las bibliotecas públicas siguen teniendo un tesoro en libros, ese libro clásico que tu vas a consultar o que quieres leer va a estar en la biblioteca, es un tesoro”.