FAMA Monterrey: Vuelve el encuentro que impulsa el coleccionismo del norte de México

Proyectos concretos y de calidad

“Los artistas son elegidos por un comité de selección que cambia cada año, pero lo que sí buscamos es que el artista presente el proyecto como si fuera una exposición individual. Que sea una serie, que tenga un hilo conductor, que no vaya a ser lo que me sobró de hace dos y este que no he sacado”, explicó.

Con esto en mente se podrá apreciar el trabajo de artistas como la coahuilense —única representante de la entidad en FAMA— Carolina Bollaín, quien ha desarrollado su trabajo reciente a partir de la exploración del territorio, el trabajo con la tierra y el recorrido.

También estará presente la pintura de Samara Colina —quien repite después de haber estado en la edición pasada—, cuya obra se codea con el impresionismo para capturar a las masas de gente, los tumultos, las manifestaciones, los conciertos, en óleos de gran formato y dotados de texturas que enriquecen cada pieza.