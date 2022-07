“Fue una consigna. Desde el primer minuto dijimos, se hace la exposición y se ponen (los bastidores). Hay que denunciar, los cuadros han corrido dentro del mercado para venderlos”, explicó a Estela “Teli” Duarte, curadora de la exposición.

Según Duarte, el robo de la obra de Velasco provocó gran una conmoción el poeta que está convencida de que “si algo detonó su muerte (en 1977), fue el robo de los cuadros, lo descompuso todo”, comentó.

El atraco robo se llevó a cabo cuatro meses antes de la muerte del poeta mexicano en octubre de 1976 cuando tres delincuentes entraron a su casa para robar diez oleos del paisajista mexicano.

“Fueron seis tarjetas postales, dos cartones un poquito más grandes y dos telas que cortaron de sus bastidores. Iban por eso nada más, no se llevaron ni un cuadro más y ahí había obra de Diego Rivera, de Orozco, era un encargo”, opinó Carlos Pellicer López, sobrino del poeta quien hace poco tiempo decidió donar parte de obra plástica que resguardaba el autor al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“De pronto aparecen y me dicen, ‘vinieron a ofrecerme un cuadro’, revisamos y resulta que es alguno de los robados, pero me dicen, ‘bueno yo en realidad no conozco a quien lo ofrece’’”, expresó Pellicer López.

Por otra parte, exponer los bastidores vacíos simboliza para Duarte una forma de hacer conciencia y volver visible la problemática del robo de obras de arte, aunque comentó, en México tan común que esto suceda.