Recio equipara esta práctica, que funcionaba como mandar souvenirs o recuerdos, a lo que ahora hacemos al compartir nuestros viajes redes sociales. Sin embargo, aunque la publicación ya salió, aún quedan pendientes en su proyecto.

“Después de haber cerrado el libro me encontré una tarjeta de unos molinos en la Aurora, pero la puse en el anexo, ya no alcancé a ponerla en el cuerpo. Encontré una gran cantidad de imágenes, no había derechos de autor, que reproducían y refotografiaban las imágenes y las vendían como propias. Calculo que hubo cerca de 130 imágenes y he logrado encontrar como 95”, señaló.

El autor agradeció la colaboración de las instituciones de la creación de este libro, así como la presentación que se llevó a cabo en el marco del Día de Austin en Saltillo, ciudades hermanas.

Editado por el Archivo Municipal de Saltillo, pronto también contará con una versión digital para que más gente tenga acceso a su contenido.