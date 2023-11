Hiram Ruvalcaba recuerda a la muerte antes de la violencia cotidiana en nueva novela

“No es una novela sobre la violencia de narcotráfico. No quiero llevarlo por ahí, de hecho casi no toco el tema. Es una novela sobre cómo todos formamos parte de esta gran telaraña que es la violencia nacional en nuestras relaciones interpersonales”, agregó.

“Uno no quiere recordar cosas así. Alguna vez alguien me preguntó que por qué lo hacía, cuál era mi afán de de traer de regreso esta muerte, esta violencia y en realidad no es que yo quiero escribir sobre la violencia. Yo lo que quiero es preguntarme por qué estas cosas ocurren en una aparente sensación de cotidianidad, donde todos somos un poquito cómplices, al voltear hacia otro lado, al quedarnos callados. Que tampoco es que tengamos mucha opción, pero creo que por lo menos quiero que dentro de 50 años, cuando alguien lea mi obra digan, mira, a este wey si le daba vergüenza ver en qué se estaba transformando su pueblo, su país, su zona”, explicó.

“Entonces para mí es un poquito tratar de reflexionar cómo estas muertes afectaron mi visión del mundo. Yo en aquel momento, cuando empecé la novela, no lo había pensado así, pero conforme fui avanzando me di cuenta de que sin estas tres experiencias probablemente no me hubiera dedicado a la literatura, el haber vivido estas cosas tan cercanas, no haberme hecho esas preguntas desde temprano porque yo tenía 8 años [...] Es un acto de reflexión, un acto de verse a sí mismo y tratar de responderse cosas que a veces no tienen respuesta”, concluyó.