¡Innova tradición! Enciende artista visual pino navideño con ‘objetos y desechos’ en Saltillo

La obra de la artista visual Mercedes Aqui, sin embargo, no pretende significado alguno, parte de la intuición, del encuentro con lo roto, lo abandonado, lo que ya nadie quiere y, en un juego artístico, crea una composición espacial decorada con luces y su irremplazable estrella.

Pero esto no quiere decir que quienes tengan oportunidad de apreciar la instalación, en el espacio cultural de Claudia Barrios y Samuel Flores, no puedan encontrar símbolos entre los violines rotos, las piezas de cerámicas, los juguetes y demás objetos que componen la obra.

“Está hecha con objetos que he recogido en las derivas que hago por la ciudad, en basureros y otros que he comprado en mercadillos o bazares [...] Han sido utilizados, algunos están rotos o quemados. Me gusta trabajar pensando en el uso que le damos a los objetos y cómo podemos transmutarlos y llevarlos a otro lugar”, compartió la artista para VANGUARDIA.