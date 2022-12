$!Julián Herbert es el ganador del Premio de Poesía Ramón López Velarde 2022

Me acaban de avisar que gané el López Velarde. https://t.co/WxtMZuiztq

Sobre el ganador

Julián Herbert (Acapulco, 1971) reside en Saltillo desde hace varias décadas y es conocido también por ser autor de libros como “Canción de tumba”, galardonado con el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, “Cocaína, manual para el usuario” con el que ganó el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola y en la poesía también fue reconocido en el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen por “Kubla Khan”.

Durante la pasada Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 445, el escritor presentó su libro “Ahora imagino cosas”. En ese contexto VANGUARDIA conversó con él y compartió algunos detalles sobre su proceso creativo.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva la vida de la ‘fundadora de Torreón’ a la literatura

“Yo siempre estoy haciendo géneros híbridos, me interesa el territorio fantasmal. A veces hago un texto como muy en el marco. Porque luego a veces pareciera que no sé, y sí sé cómo se hace, nada más no quiero hacerlo así”, comentó en aquella ocasión respecto a la forma en que fusiona géneros, experimenta con ellos y fusiona sus características en nuevas expresiones.